Direkt 4 mol gouf et déi lescht Méint Iwwerschwemmungen am Pafendall. Schold ware sécher déi exzeptionell Reeschaueren an Donnerwiederen – mä net nëmmen.

Dem President vum Interesseveräi Pafendall Jean-André Stammet war opgefall, dass den Niveau vun der Uelzecht trotz den enorme Waassermassen net bedreelech war. Ma wann net d'Uelzecht, vu wou koum d'Waasser dann?





Iwwerschwemmungen am Pafendall - Reportage Pierre Jans



D'Gullien am Pafendall waren och um Moie vum Interview méi ewéi gefuerdert. D'Awunner aus der rue Mohrfels, wou d'Waasser am héchste stoung, bloufen dës Kéier awer verschount. Den 29. Abrëll war awer wuel deen desagreabelsten Incident. De President vum Interesseveräi Pafendall Jean-André Stammet erënnert sech, dass dat bal zu 80% Exkrementer waren. Duerno wou déi aner Iwwerschwemmunge koumen, huet ee gemierkt, dass d'Waasser lues a lues méi propper ginn ass. Et kéint een dovun ausgoen, dass d'Waasser d'Egouten lues a lues propper gemaach huet an dofir manner Dreck eropkomm ass. Ma et wier net normal, dass Uewerflächewaasser sou eppes mat sech bréngt, an engem Egout! Do wier iergendee Problem mat Entrepreneuren, mat Betriber, déi falsch geschafft hätten, mat Kanäl déi falsch géife leien an do misst elo eppes geännert ginn, sou de Jean-André Stammet.

De Patrick Licker ass responsabel fir de Service ''Kanalisatioun'' an der Stad Lëtzebuerg. Hie gëtt dem Här Stammet zwar net am Detail Recht, mä dofir prinzipiell. De Pafendall läit an enger Senk an do kéimen all d'Ofwaasser-Kollekter vun der Haaptstad zesummen. Et wier net normal, dass am Schmotzwaasserkollekter souvill Reewaasser dran ass, well et hätt een en Trennsystem, deen dat misst verhënneren.

Vum Kierchbierg fléissen och Ofwässer erof an de Pafendall. Ma d'Gestioun vun deene Kanäl iwwerhëlt de Fonds du Kirchberg. Elo missten Analysen zesumme mat deem Fong gemaach ginn, erkläert den Patrick Licker. D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer betount, si hätt dem President vum Fong, dem Patrick Gillen schonn e Bréif gemaach. De Stater Kanalisatiounsservice versprécht de Pafendaller séier Amelioratiounen. Bannent engem Mount soll en neie Reewaasser-Offloss installéiert ginn, well een der Meenung ass, dass net genuch Offlëss do wieren. Déi Offlëss déi do sinn, déi hätten d'Tendenz séier ze verstoppen... déi géifen elo ersat ginn, fir dass d'Waasser sech do net méi sou séier staut. Donieft soll et eng Zort Sécherung ginn, déi aktiv géing ginn, wann et dann awer kuerz viru knapp wär, esou de Patrick Licker nach.

D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer wollt déi concernéiert Leit drun erënneren, dass si sech solle bei der Gemeng mellen, wa se Hëllef bréichten.