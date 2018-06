D'Police hat an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch zu Tënten an zu Brouch Alkoholkontrollen duerchgefouert, dëst op Uerder vum Parquet.

© RTL-Archiv

Zu Tënten an der Lëtzebuerger Strooss goufen 63 Automobilisten ugehalen. An all de Fäll war den Test negativ.



Och zu Brouch an der route d'Arlon goufen tëscht Mëtternuecht an eng Auer 30 Chauffeure kontrolléiert. Zwee Automobilisten haten ze vill gedronk. Ee vun hinnen huet mussen op der Plaz säi Führerschäin ofginn.