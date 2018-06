© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

Dem Consommateur soll dës Plattform d’Méiglechkeet gi Lëtzebuerger Betriber méi einfach ze fannen. Donieft kann de Client iwwert den neien Internetsite zum Beispill gratis Devisen ufroen.



Et wier awer och en Instrument, fir de Leit aus dem Secteur wieder ze hëllefen, d’Betriber kriten heiduerch eng besser Visibilitéit – dat huet d’Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministère, Francine Closener um Mëttwoch de Moie bei der Presentatioun vun der Plattform betount.



De Moment sinn 150 Betriber um Site regroupéiert, d’Zil ass et an Zukunft all hir Memberen op der Plattform ze hunn. Vum September u soll de Site dann nieft Franséisch, och op Däitsch an Englesch kënne consultéiert ginn.



D'nächst Joer soll dat ganzt och iwwer App funktionéieren.





https://wedo.lu/



PDF: Pressecommuniqué