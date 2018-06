Am Kader vun de Preparative fir Nationalfeierdag, üben e Mëttwoch an der Mëttesstonn verschidde Sur-Vol-Maschinnen iwwert der Neier Avenue an der Stad.

© RTL Archivbild

Dëst sinn eng Militärmaschinn vum Typ Hercules, en Airbus A400M, grad wéi zwee Militär-Helikopteren, déi och wäerten am Kader vun der Militärparad den 23. Juni an den Asaz kommen. Dëse Vol iwwert den Zentrum vun der Stad muss natierlech am Detail a präzis astudéiert a geplangt sinn.D'Fligere wäerte géint 12 Auer e Mëttwoch de Mëtteg relativ niddreg iwwert d’Nei Avenue op der Gare fléien. E gëllt sech also net ze wonneren.D’Generalprouf fir d'Militär-Parad mat alle militäreschen an och zivilen Gefierer ass eréischt e Méindeg den Owend vun 20.30 Auer un. Deen Ament d'Nei Avenue gespaart.