E Protokoll krut e Chauffer en Dënschdegowend zu Stolzebuerg, well e mat enger Matratz um Autosdaach gefuer ass, déi nawell "abenteuerlech" geséchert war.

© Facebook / Police Lëtzebuerg

Géint 22 Auer ass enger Policepatrull de gielen Auto mat der Matratz um Daach op der Streck tëscht Stolzebuerg a Veianen opgefall. D'Charge war op der lénker Säit vir an hanne riets just mat all kéiers enger Sécherheetswest ugestréckt. De Bäifuerer huet aus der oppener Fënster vir d'Matratz mat der Hand ugehal.De Mann krut e Protokoll.