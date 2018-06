© Frank Elsen / RTL Télé Lëtzebuerg

Et wier een nach ëmmer op enger gewësser Spëtzt vum Äisbierg, huet Monique Breisch vun der Asbl ënnerstrach. D’Zil vun der Associatioun ass et zesumme mat de Betraffenen eng Léisung ze fannen.

D’Associatioun Mobbing huet zejoert 66 Fraen a 34 Männer an hire Suerge gehollef. De Gros ware Lëtzebuerger. Déi meeschte Leit hunn am Commerce-an am Bankesecteur geschafft. Virun allem am Bankesecteur géif den Ament mat den Ielebéi geschafft ginn, betount d’Monique Breisch vun der Associatioun Mobbing. Hei géifen et Fusioune vu Finanzinstituter ginn, bei där da spéider d'Leit vun der enger Entreprise quasi erausgëeekelt ginn. Am Commerce géifen d'Leit nach ëmmer reegelrecht "ausgebeut" ginn. De Mobbing selwer wier dohier hei och nach ëmmer absolut present.





Concernéiert wiere virun allem Betriber, wou tëscht 10 an 19 Leit schaffen, esou déi zoustänneg Associatioun weider. Am meeschte betraff ass de Privatsecteur. Dacks hunn Affer vu Mobbing mat Symptomer ewéi Stress, Nervositéit an Depressiounen ze kämpfen. Beim Traitement wier et dann och scho virkomm, datt Patienten e Malaise gemaach hunn. Déi Gedanke géifen ëmmer bleiwen, halen also net méi op a vill Leit géife richteg krank ginn.

An de meeschte Fäll gi Mobbingsaffer vun hiren Aarbechtskollegen isoléiert. 7 Wochen ass ee Salarié wéinst Harcèlement an der Moyenne net op der Schaff. Dat ass een Ausfall vu 95 Milliounen Euro. Bis ewell hunn zum Beispill d’Belsch an Däitschland e Gesetz géint de Mobbing, ënnersträicht den Aarbechtsminister Nicolas Schmit. Ma hei am Land hätt ee bis ewell just ee Gesetzesprojet. De Nicolas Schmit selwer wäert awer keen Text méi op den Instanzewee bréngen.

Den Nicolas Schmit fuerdert dann och eng Null Toleranz beim Mobbing. D'Gravitéit vum Phenome misst an de Betriber unerkannt ginn, esou nach den Aarbechtsminister.