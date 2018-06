Donieft huet d'Police um Mëttwoch missten agräifen, well den OGBL Personal aus anere Betriber, déi aushëllefe sollten, net wollt an d'Gebai loossen.

© RTL (Archiv)

D'Situatioun am Fleegesecteur, wou nach ëmmer gestreikt gëtt, spëtzt sech zou. Virop "an de Wisen" zu Beetebuerg.

Den Daachverband vum Secteur d'Copas huet een Appell gemaach, dass d'Leit aus aneren Haiser op Beetebuerg hëllefe kommen. Den OGBL huet déi Leit e Mëttwoch de Moien net era gelooss an d'Police huet missen agräifen. D'Nora Back vum OGBL nennt d'Initiative vun der Copas illegal.





Extrait Nora Back



: De Marc Fischbach, President vun der Copas, fréieren Affekot, Riichter, Ombudsman a Minister ënnerschreift e Bréif, wou hien en Opruff mécht un d'Direktiounen aus de Fleegeheemer, fir illegal ze agéieren an d'Personal aus hire Betriber heihinner ze schécken, fir déi, déi streiken, z'ersetzen. Also dat ass e Skandal, dat ass eng Violatioun vum Streikrecht, wat an der Konstitutioun steet. Dat ass eng Violatioun vum Code de Travail. Eng Copas, déi sech bis elo nach ni geäussert huet, déi sech ëmmer distanzéiert huet [...] schléit hei bis op eemol esou dran, mat nach ëmmer ëffentleche Gelder. Ech erënneren drun: finanzéierte Secteur, mat ëffentleche Gelder finanzéiert Streikbriecher heihinner ze schécken.

Et wier iwwerhaapt Näischt illegal seet d'Generalsekretärin Netti Klein, weder Sous-Traitance nach Solidaritéit tëscht de Prestatairen.





Extrait Netti Klein



: Also ech denken emol, fir unzefänken, datt en Appel aus Solidaritéit ni illegal ass. Datt dat just beweist, datt eng Solidaritéit vum Secteur ass, mat deenen Haiser, wou gestreikt gëtt. Wa mer elo op déi Léisung higinn, wou mir proposéiert hunn, do ass d'Sous-Traitance net illegal. Et steet och net am Code du travail, datt an Zäite vun engem Streik eng Sous-Traitance net erlaabt ass. Et si verschidden aner Saachen net erlaabt, wéi zum Beispill den Travail intérimaire. An dofir hu mir no enger Léisung gesicht, déi an der Legalitéit ass a wou mer kënnen eng Léisung fannen.