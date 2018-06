D'Waasser huet vill Stroossen am a ronderëm de Mëllerdall beschiedegt. Dëst féiert zu neien a weidere Problemer an der Regioun.

X

Se bekloe sech am Mëllerdall, well de Verkéier immens gestéiert wier. Dat ass wuel eng Suite vun de schlëmmen Iwwerschwemmungen, mä duerno wieren nach Feeler gemaach ginn. Dat soen d'Experten aus dem Tourismussekteur, déi am Mëllerdall beieneesouzen.

Verkéier am Mëllerdall / Reportage Nico Graf



An der Noperschaft vun der Heringer Millen gëtt iwwerall geschrubbt a gebotzt an iwwerall leien déck Kéip Sand, Bulli, Steng, Bamstämm a Wouscht. Dobannen an der Mille sollte se iwwer e Partenariat mam Mëllerdall Trail schwätzen. Dat hunn d'Experten dunn och e bëssen gemaach, mä an der Haaptsaach hu se diskutéiert a sech iwwert de gestéierte Verkéier, wou näischt méi géif goen, zanter den Iwwerschwemmungen, zanter dowéinst e pur Stroossen hu misse gespaart ginn beschwéiert.

"Als Prioritéit géif ech virun allem de Mëllerdall, awer och Bäerdref an Iechternach, wat aktuell quasi vun der ganzer Welt ofgeschnidden ass. Wann eng Kéier eng Urgence ass, och medizinesch, ass aktuell praktesch keen Accès fir op Bäerdref ze kommen."



Awer verstinn d'Leit vu Bäerdref, datt et ze geféierlech, fir bei där Stroosselag den Trafic do fueren ze loossen. Bei verschiddene Streck, wéi Bäerdref op Iechternach, ass esouguer eng Persoun der Meenung, datt een do auslännesch Experte misst erbäizéien, well Lëtzebuerg eleng esou ee Problem nimools geregelt ka kréien.





Och d'Sandra Bertholet vum ORT zu Iechternach gesäit dee Problem. Vu Beefort op Bäerdref huet ee soss 7 bis 8 Kilometer missten zeréckleeën, am Moment brauch een der dofir 21 an och ënnerwee ass et net ëmmer super gezeechent. Dofir huet een am Moment vill Touristen, déi net eens ginn, fir an d'Regioun ze kommen oder an der Regioun selwer net gutt vun enger bis op déi aner Plaz kommen. Et gëtt vill Zäit verluer, fir vun A op B ze kommen.

An et geet net nëmmen drëm, datt Touriste sech dorëmmer veriren, nee, et geet och ëm d'Leit, déi schaffe fueren, wéi d'Personal an de Betriber, dat jo net onbedéngt an der Regioun wunnt, respektiv ass och de Schoultransport problematesch. Praktesch alles leeft jo elo iwwer Iechternach, wou et scho vill Trafic gëtt an een elo moies, mëttes an owes nach méi am Stau steet, wéi soss.

D'Fachleit haten och hefteg kritiséiert, datt d' Deviatioune schlecht ausgeschëldert wieren. D'Ponts et Chaussées hunn hinnen elo matgedeelt, datt déi éischt Urgence-Deviatiounen elo duerch méi präzis Directiouns-Schëlder ersat ginn. Dat héiere se gär am Mëllerdall.