© Franz Fayot Facebook

Nodeem sech verschidden Awunner, déi an der Aler Avenue an der Stad wunnen, bei der Police beschwéiert hunn, well do verschidde Cyclisten ouni opzepassen a Rücksicht ze huelen iwwert den Trottoir fueren, huet d'Police decidéiert, fir um Mëttwoch de Moien op dëser Plaz eng Kontroll ze maachen.Vun 8.15 Auer bis 9 waren d'Beamten op der Plaz, fir ze kontrolléieren, ob sech d'Vëlosfuerer un de Code de la Route halen. Dobäi ware si selwer iwwerrascht, datt si 35 Cyclisten an där kuerzer Zäit hu misste mat engem Avertissement taxé strofen. Ee weidere Cyclist huet esouguer misste protokolléiert ginn. Och 2 Foussgänger kruten en Avertissement taxé, wahrscheinlech well si bei Rout iwwert d'Strooss gaange sinn.

D'Police erënnert dann drun, datt et verbueden ass, fir mam Vëlo iwwert den Trottoir ze fueren. Wann een den Trottoir als Cyclist wëll benotzten, muss een dofir vum Vëlo klammen an de Vëlo drécken. Am anere Fall muss ee mat engem Avertissement vu 74 Euro rechnen. Och ass et net erlaabt, fir Kopfhörer während dem Fueren ze notzen, respektiv ze telefonéieren.Vum 15. Mee bis den 31. Juli rifft de Ministère an de Verkéiersbond d'Leit op, fir mat hirem Vëlo op d'Schaff ze fueren. Als Parrain vun dëser Aktioun fungéiert den Andy Schleck, deen och an der Publicitéit fir dës Campagne ze gesinn ass. Leider ass an deem Fall awer net op all Detail opgepasst ginn, well een de fréiere Profi-Cyclist eben um Vëlo gesäit, wéi hie selwer Kopfhörer unhuet respektiv an der Foussgängerzon ënnerwee ass , wéi hien "mam Vëlo op d'Schaff" fiert.