© Anne-Sophie Heck

D'Gesellschaft an d'Gewunnechte vun de Leit verännere sech mat der Zäit, an domadder och d'Suchtverhalen an d'Addictiounen. Sensibiliséierung a Suchtpräventioun spillen do eng wichteg Roll, an dofir ass de Centre de Prévention des Toxicomanies, kuerz CePT, zoustänneg. Beim Stéchwuert „Sucht“ géif een direkt un haart Drogen oder Alkohol denken, se kann awer och ganz anescht optrieden.





CePT Suchtpräventioun - Reportage Anne-Sophie Heck



Am Zäitalter vun Internet, mobillen Telefonen a Compagnie kéimen nei Dependancen dobäi. Den Direkter vum CePT, de Michel Ledoux, schwätzt vun enger Zort Smartphone-Sucht. Et hätt ee bemierkt, datt verschidde Leit Angscht oder souguer depressiv Reaktioune krite, wa se hiren Telefon net hunn. Déi nei Technologien hätten ëmmer méi eng grouss Wichtegkeet an eiser Gesellschaft, an do misst ee sech drun upassen.

Donieft hätt een ëmmer méi Substanzen déi ofhängeg maachen an d'Attitüde vun de Leit a Punkto Dependance géife mat der Zäit änneren. D'Suchtpräventioun misst sech upassen an zejoert goufen eng Rei Pilotprojete lancéiert. Dorënner eng kannergerecht Sensibiliséierung fir Jonker tëscht 6 an 12 Joer. Dee Projet leeft bis elo an 2 Schoulen. Et hëlt een hei Beispiller déi an d'Welt vun de Kanner passen, z.B. naschelen, Tëlee kucken, Smartphone oder Tablet. All déi Saachen, déi si kënnen oder betreffen, ginn da mat der Joffer oder dem Schoulmeeschter behandelt.