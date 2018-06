No Gespréicher mat de Sozialpartner hat den zoustännege Minister Schneider eng Partie Verbesserungen an der Reform vun der Fleegeversécherung annoncéiert.

No Gespréicher mat de Sozialpartner hat de Minister fir d'Securité Sociale Romain Schneider eng Partie Verbesserungen an der Reform vun der Fleegeversécherung ugekënnegt. An der zoustänneger Chamberskommissioun krut hien dobäi d'Ënnerstëtzung vun all de Parteien. De fäerdegen Text gëtt e Freideg am Regierungsrot presentéiert. E bëssen onerwaarte Kritik vum LCGB gouf et schonn e Mëttwoch.





Virop d'Course-Sortië, Deplacementer bei deenen déi betraffe Persoun begleet gëtt, sollen elo jo definitiv an den neie Gesetztext geschriwwe ginn. Dem LCGB no just eng hallef Léisung. De Christophe Knebeler betount, dass elo nëmme verschidde Leit kënnen op d'Course-Sortië zeréckgräifen, verschidden aner Leit wieren hei ausgeschloss.

Am RTL-Interview huet de Sozialminister Romain Schneider sech u gutt Gespréicher mat all de Partner, deemno och dem LCGB erënnert. Och kann de Minister sech drun erënneren, dass festgehale gouf, nach näischt no baussen ze communiquéieren, dat bis de Projet am Regierungsrot presentéiert gouf. Och iwwert d'Reaktioun selwer ass een am Ministère iwwerrascht.

Och de Carlos Perreira vum OGBL schwätzt vun enger Ofmaachung en Dënschdeg- tëscht de Gespréichspartner. Et bedauert een, dass ee vun de Partner sech net dru gehalen hätt. D'Dokument selwer hätt een nach guer net viru sech leien.

Anescht ewéi dem LCGB ass et dem OGBL net esou wichteg a wéi enger Form d'Course-Sortien elo gesetzlech verankert ginn. Haaptsaach d'Leit kennen nees dovu profitéieren, betount de Carlos Pereira, an d'Verbesserunge géinge jo an déi richteg Richtung goen. De Romain Schneider versprécht och méi Betreiung fir Leit mat spezielle Besoinen. De Christophe Knebeler hofft dass de Minister säi Wuert hält.

Hei missten Amendementer kommen, soss géifen d'Problemer sech kloer verschlëmmeren. Et bleift elo ofzewaarden, op dat Ganzt nach kann virum Summer gestëmmt ginn.

Den OGBL hofft iwwerdeems drop, dass parallel zum Gesetz eng Deklaratioun ënnerschriwwe gëtt, déi d'Aarbechtsplaze vum Fleegepersonal protegéiert.