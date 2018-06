Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Esou ginn nämlech d'Nidderschléi vun engem Dag der Welt-Meteo-Organisatioun no gemooss.Duerch déi vill Nidderschléi war et jo den 1. Juni zu Iwwerschwemmunge mat deels ganz uergen Zerstéierunge komm.De viregte Rekord war den 29. mee zu Ueschdref gemooss ginn: 100,7 l/m2.Registréiert ginn d'Nidderschléi duerch Meteo-Statioune vun der Asta an d'Donnéeë ginn zeréck bis op 1949.Derbäi kënnt nach een zweete Rekord, op dee se zu Waldbëlleg gäre verzicht hätten: Bannent enger Stonn waren iwwer 72 Liter erofkomm.

Offiziell Matdeelung

Après l'évaluation des données pluviométriques des 30 stations du réseau météorologique de l'ASTA, le service météorologique a conclu que, lors des intempéries dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2018, un nouveau record de précipitation journalier a été enregistré dans le réseau de l'ASTA depuis 1949.

Selon le requis de l'Organisation météorologique mondiale, les observations journalières de précipitation sont accumulées entre 8 h 00 et 7 h 59 le jour suivant, heure locale (6 h 00 et 5 h 59 temps universel).

Avec cette définition, un nouveau record journalier de 101,3 l/m² a été enregistré à la station de Waldbillig le 31 mai 2018. Les précédents records journaliers ont été enregistrés à Arsdorf le 29 mai 2008 avec 100,7 l/m², Reuler le 28 mai 2008 avec 93,6 l/m² et Remerschen le 24 juillet 1994 avec 92,3 l/m².

En même temps, un nouveau record de précipitation horaire a été enregistré dans le réseau de l'ASTA avec 72,1 l/m² entre 2 h 00 et 3 h 00 locale le 1er juin 2018.