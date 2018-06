Am Zentrum ginn et, wat d'Stëmmung elo am Juni ugeet, am Verglach zu de Walen 2013, ganz däitlech 2 Perdanten, d'LSAP an d'DP, an ee Gewënner d'ADR.



Dat geet ervir aus der rezenter Sonndesfro vum TNS-Ilres Politmonitor am Optrag vu RTL an dem Lëtzebuerger Wort.





Politmonitor-Sonndesfro: Zentrum - Rep. Annick Goerens



Am Verglach mam Dezember zejoert, gesäit dat awer nach anescht aus: Do bleiwen eng DP mat +0,1 an eng LSAP mat -0,7 Punkten nämlech stabel. Dës Variatioune falen ënnert d'Feelerquoten a ginn dowéinst net consideréiert.Et gëtt awer och ganz däitlech Mouvementer, zum Beispill bei der CSV, déi am Zentrum 3,6 Prozentpunkte vun de Stëmme géing abéissen, erkläert de Luc Biever vun TNS-Ilres. Klore Gewënner wär d'ADR mat 3,3 Punkte méi am Dezember zejoert.Wann een d'Stëmmung vun deenen 987 gefrote Leit elo am Juni kuckt, par Rapport zu de Walen am Oktober 2013, kritt een en ähnlecht Bild wéi am Norden. D'DP géing 4,4, d'LSAP 2,9 Punkte verléieren an d'ADR géing 3,6 Prozentpunkte wannen.Och an de Sëtz däitleche Verloscht fir d'DP an d'LSAP.Am Zentrum mussen 21 Deputéiert gewielt ginn a fir ee Sëtz brauch ee ronn 4,7 Prozent. Zwou Regierungsparteie géinge verléieren, d'DP an d'LSAP. Dovunner profitéiere géingen d'ADR an d'CSV.D'DP géing vun 6 op 5 Sëtz falen. Wann een dëse Verloscht vun der DP op d'Wale vun 2013 projezéiert, dann hätt dat geheescht, dass den Deputéierten a Gemengeconseiller vun Hesper Claude Lamberty net an d'Chamber komm wär. De Gemengeconseiller vun Hesper war nieft der Joëlle Elvinger an d'Chamber erakomm, well de Xavier Bettel an d'Corinne Cahen an d'Regierung gaangen an deemno Plaze fräi gemaach hunn.D'Sozialiste géinge vun 3 op 2 Sëtz falen. Dat hätt 2013 geheescht, dass d'Cécile Hemmen net an d'Chamber komm wär. Si war 2013 Véiertgewielt an ass erakomm, well den Etienne Schneider als Éischtgewielten an d'Regierung goung.D'ADR géing vun engem op zwee Sëtz klammen an dovunner profitéiert hätt d'Marceline Goergen.Bei der CSV hätt der Logik vun de leschte Walen no d'Tessy Scholtes vum zousätzleche Sëtz profitéiert. Ma wéi den Éischtgewielte bei der CSV am Zentrum, den Luc Frieden, decidéiert hat, bei d'Deutsche Bank ze goen, hat d'Tessy Scholtes refuséiert dee Sëtz unzehuelen, amplaz koum déi Zéngtgewielte Martine Mergen. An amplaz vum Deputéierte Marcel Oberweis réckelt den 30. Juni jo d'Claudine Konsbruck an d'Chamber no.

Methodologie

Politmonitor mat Sonndesfro Juni 2018

Politmonitor Sonndesfro: Aktuellen Trend am Osten (11.06.2018) Ee Sëtz manner fir d'DP, dee geet un d'ADR.



RTL-NEWS: Politmonitor Sonndesfro (1/5) - Osten: DP verléiert 1 Sëtz, ADR kritt 1 bäi.





Politmonitor 1: D'Vertrauen an d'Regierungsparteie wiisst (04.06.2018) Besonnesch déi Gréng an d'LSAP leeën an der Vertrauensfro zou, awer och déi Lénk an d'DP. D'ADR stoppt hiren Negativtrend an d'CSV verléiert liicht.

Zanter e Méindeg an nach déi ganz Woch iwwer presentéiere mir Iech all Owend d'Stëmmung aus de 4 Wal-Bezierker. Ugefaangen e Méindeg mam Osten an elo hei mam Norden. E Mëttwoch ass den Zentrum an en Donneschdeg de Süden respektiv déi ganz Sëtzverdeelung an der Chamber drun. E Freideg schwätze mer dann nach iwwer méiglech an iwwer gewëschte Koalitiounen.Fir dëse Politmonitor huet TNS-Ilres am Ganzen 3.521 wahlberechtegt Persounen, dovunner 647 am Bezierk Norden, wärend 6 Méint, iwwer Telefon an online gefrot, wéi eng Partei si wiele géingen, wann den nächste Sonndeg Wale wieren. Doduerch spigelen d'Resultater een laangfristege Stëmmungstrend erëm an net just den aktuelle Moment, wou gefrot gëtt.