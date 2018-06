Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Eric Ewald

E Sonndeg de Moie gëtt d'Monument vum franséisch-israelesche Sculpteur Shelomo Selinger offiziell ageweit - a Presenz vun der groussherzoglecher Koppel, vum Chamberpresident Mars Di Bartolomeo, vum Premier Xavier Bettel, vun der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, vum President vum Consistoire Albert Aflalo, vum Grand rabbin de Luxembourg, Alain Nacache, a vum President vum Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, Laurent Moyse.De Shelomo Selinger ass selwer en Iwwerliewende vun de Konzentratiounslagere vun den Nazien. Op där Plaz, wou elo seng Statue opgeriicht gouf an e Sonndeg ageweit gëtt, stoung fréier déi éischt Synagog.Op der Stater Gare gëtt dann e Sonndeg no der Aweiung nach eng Plack devoiléiert, déi un de 75. Joresdag vum leschten Zuch, dee Judde vu Lëtzebuerg a KZer an Osteuropa bruecht huet, erënnert - dat war de 17. Juni 1943.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué par: ministère d'État / Service information et presse du gouvernement

Le dimanche 17 juin 2018 aura lieu l'inauguration du monument à la mémoire des victimes de la Shoah. Ce monument, réalisé par le sculpteur franco-israélien Shelomo Selinger, un survivant des camps de la mort, est érigé sur le square près des anciens bâtiments de Sainte-Sophie au boulevard Roosevelt à Luxembourg, sur l'emplacement de la première synagogue.

Le même jour aura lieu à la gare centrale de Luxembourg le dévoilement d'une plaque commémorant le 75e anniversaire du départ du dernier train de déportation des Juifs du Luxembourg vers les camps de la mort de l'Europe de l'Est, le 17 juin 1943.

LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse assisteront à ces deux événements. Des discours seront prononcés par le Premier ministre, Xavier Bettel, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, le président du consistoire israélite, Albert Aflalo, et le président du comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, Laurent Moyse.