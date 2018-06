An de leschte Joeren huet sech am Sozial-Secteur vill gedoen.

Bei der Kanner-Betreiung gouf de Multilinguismus agefouert, 20-Stonne-Gratis-Betreiung awer och eng nei Dateschutz-Bestëmmung, där sech de Secteur muss upassen. Alles dat Facteuren, déi eng ëmmer méi grouss Professionaliséierung viraussetzen, datt de Secteur viru nei Erausfuerderunge stellt a méi kleng Auteuren et schwéier kréien, iwwerhaapt allen Ufuerderunge gerecht ze ginn.

Arcus huet ee Budget vu 60 Milliounen Euro d’Joer an huet 800 Mataarbechter. D’Organisatioun gouf 2008 gegrënnt an huet haaptsächlech Aktivitéite ronderëm Maison Relaisen, Crèchen, Dageselteren. Een anere grousse Volet ass d’aide à l’enfance. Bei der Kanner-Betreiung ass een ee vun de gréissten Acteuren zu Lëtzebuerg, wou et an der Lescht ëmmer nees zu Reprise vun aneren Crèchen a Maison Relaise komm ass.

De Secteur wier am Wandel, méi kleng Acteure kréien et ëmmer méi schwéier, den Erausfuerderunge gerecht ze ginn an de reglementaresche Kader permanent ze stemmen.

Den Ament géif ee sech och Gedanke maachen, iwwert d’juristesch Entitéit an där an Zukunft d’Aktivitéite weider gefouert ginn. D’Regierung huet ee Gesetz gemaach, fir d'sociétés d’impact sociétal, dat parallel zu Changementer am Kader vun der ASBL-Gesetzgebung. Et géif ee sech d’Fro stellen, ob een eng asbl ka bleiwen oder op een eng aner juristesch Form unhuele misst.