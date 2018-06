Herbiziden-Pestiziden: Interview mam Landwirtschaftsminister (13.06.2018) Mesuren net nëmme fir d'Baueren, mä och fir d'Privatleit.

Glyphosat: Expo vun "natur&ëmwelt" an der Belle Etoile (06.06.2018) Interview mam Buch-Auteur Helmut Burtscher-Schaden iwwer säi Buch "Die Akte Glyphosat".

Den Asaz vum ëmstriddenen(Mëttel géint Onkraut) Glyphosat gouf vun der EU d'lescht Joer fir 5 Joer verlängert. 18 Länner hate fir eng Verlängerung gestëmmt. Portugal hat sech enthal. D'Belsch, Frankräich, Griichenland, Italien, Kroatien, Malta, Éisträich an Zypern hu mat Lëtzebuerg dogéint gestëmmt.Zënter Dezember huet Lëtzebuerg en nationalen Aktiounsplang fir d'Reduktioun vu(Mëttel géint Schädlingen). Bis 2030 soll de Pestizidasaz ëm 50% reduzéiert ginn. Fir verschidde Substanzen wéi de Glyphosat ass en "Phase-out", dat heescht, en Ausstig ass virgesinn, spéitstens a 5 Joer, wann d'Verlängerung vun der EU ausleeft. De Glyphosat ass mat engem Undeel vun 30% deen am meeschte benotzten Herbizid hei am Land.Eng 520 "Planzeschutzmëttel" sinn zu Lëtzebuerg erlaabt, wat eng 233 Wierkstoffer representéiert, déi ënnert verschiddenen Nimm kommerzialiséiert ginn. Hire Gebrauch ass mat Risike verbonnen, well déi meescht Pestiziden Niewewierkungen hunn, déi bei net korrektem Asaz, d'Gesondheet an d'Ëmwelt schiedegen, esou EU-Kommissioun. D'Gesondheet vu Mënsch an Déier kann negativ beaflosst ginn, entweder wann een hinnen direkt ausgesat ass oder iwwer Réckstänn a landwirtschaftleche Produiten oder am Drénkwaasser.Invité an eiser politescher Mëttwochsemissioun beim Nathalie Reuter war de LandwirtschaftsministerZu Wuert koum och den, Biocheminker a Buchauteur vun "Die Akte Glyphosat".Thematiséiert gëtt, wéi een an Zukunft esou Skandaler, wéi dee ronderëm Zouloossung vu Glyphosat, ka verhënneren. Wärend d'Weltgesondheetsorganisatioun WHO Glyphosat jo opgrond vu Studien als "wahrscheinlech kriibserreegend fir d'Mënschen" agestuuft hat, hat d'EU-Liewensmëttelagence EFSA de Pestizid fir "wahrscheinlech net kriibserreegend" erkläert - an déi Aschätzung mat geheimen Industriestudie begrënnt. Eng Iwwerpréiwung vun onofhängeger Säit vun der Gefor vun der Substanz war doduerch net méiglech. Dat wëll d'EU-Kommissioun an Zukunft änneren.Den nationalen Aktiounsplang fir d'Reduzéierung vu Pestiziden adresséiert sech awer net nëmmen un déi Professionell, mä och un d'Privatleit. Déi kënnen an Zukunft kee Glyphosat an och keng aner toxesch Substanzen méi fräi am Rayon kafen.