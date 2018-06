© RTL (Archiv)

Den Tribunal administratif huet nämlech am Ganzen 3 Recourse vu Sociétéiten irrecevabel erkläert.

De Sträit hat am Juni 2016 ugefaangen, wéi e Conseiller vum Konkurrenzrot en Taxibedreiwer no Renseignementer gefrot hat am Kader vun enger Enquête iwwert de Fonctionnement vun Telefonszenteren an d'Manéier, wéi d'Präisser duerch dës Zentere fixéiert ginn.





Taxigesellschaft virum Verwaltungsgeriicht / Rep. Eric Ewald



Am Juli 2016 hat den Affekot vum Taxibedreiwer Informatiounen iwwert d'Justifikatioun dovu verlaangt a war dovun ausgaangen, dass och en anere Bedreiwer viséiert wär, well déi Zwee eng eenzeg Entreprise duerstelle géifen. Eng Woch drop haten déi zwou Sociétéiten dem Conseiller Informatioune viruginn, ma Bedenken dozou ugemellt. Knapp annerhallef Woch drop hat de President vum Conseil de la Concurrence dem Affekot du geschriwwen, d'Bedreiwer misste weider Informatioune liwweren, déi gefeelt hätten, am anere Fall wär eng Geldstrof fälleg. Den Affekot hat dës Informatiounen am August 2016 weiderginn, awer nees Bedenken ugemellt. Eng déck Woch drop war de Bedreiwer fir d'éischt op d'Verwaltungsgeriicht gaangen, fir d'Froen no Informatiounen annulléiert ze kréien. Am Dezember 2016 hat de Conseiller vum Konkurrenzrot seng Demanden no Informatiounen zréckgezunn, am Januar zejoert awer neier gefrot iwwert de Fonctionnement vu Reservatiounszenteren an eng Entente an deem Beräich. Dogéint war de Bedreiwer am Februar zejoert op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. De Conseiller hat dunn am Abrëll zejoert weider Informatiounen iwwer eng vun de Sociétéite gefrot, wourops de Bedreiwer am Juli op en Neits op d'Verwaltungsgeriicht goung.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass den 1. Recours sans objet an dofir zeréckzeweise wär. Wat déi Zwee aner ugeet, wär de Choix vun enger Enquête géint eng Entreprise keng Verwaltungsdécisioun, mä e virbereedenden Akt. Zu engem Recours kéint et awer nëmmen da kommen, wann d'Handlung eng richteg Entscheedung duerstelle géif. Well virbereedend Akte keng esou eng Décisioun an d'Froen no Informatioune keng Verwaltungsdécisioune wären, déi e Recours virum Tribunal administratif kéinten no sech zéien, wären déi zwee irrecevabel z'erkläeren.



D'Sociétéiten hätten dann och keng Indemnité de procédure vun am Ganzen 8.000 € zegutt.