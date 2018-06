Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Dippech a Käerjeng.



Géint 01.30 Auer um Donneschdeg de Moien haten d'Pompjeeë vu Bäerdref, Konsdref an Iechternach mussen op Bollendorf op der däitscher Säit an den Asaz. Hei hat et am Keller vun engem Appartementshaus gebrannt. Si hunn hir däitsch Kollege bei de Läschaarbechten ënnerstëtzt. Zwou Persoune goufe liicht blesséiert. Si koume mat enger Dampvergëftung an d'Spidol, wéi déi däitsch Police um Donneschdeg de Moie matdeelt. Am Haus hunn 8 Persoune gewunnt. Si all konnten no Donnéeë vun der Police d'Gebai verloossen. D'Brandursaach ass nach net gekläert.