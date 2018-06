Screenshot vum Site vun der Chamber um Donneschdeg de Moien 6.45 Auer

Et ass e Rekord. E Mëttwoch goung d'Petitioun iwwert d'Legaliséierung vum Cannabis iwwert de Wee vu Coffeeshoppen um Internetsite vun der Chamber online. Bis en Donneschdeg de Moien 6.45 Auer gouf des Petitioun schon 4.660 mol ënnerschriwwen.



De Quorum vun de 4.500 Signaturen ass domat bannent nëmmen e puer Stonnen iwwerschratt ginn, fir dass d'Petitioun während engem ëffentlechen Debat an der Chamber diskutéiert gëtt.



Zil vun der Petitioun ass, dass Cannabis a Coffeeshoppen hei am Land soll kënne verkaf ginn. Allerdéngs missten dofir eng Rei Konditiounen erfëllt ginn. Pro Persoun dierften zum Beispill net méi wéi 5 Gramm Cannabis verkaf ginn. Mannerjäreger dierften iwwerhaapt kee kréien. Sougenannte Coffeeshoppen dierften och net an engem Ëmkrees vun 500 Meter ëm Schoulen opgemaach ginn. Als Justifikatioun gëtt ënnert anerem d’Kreatioun vu neien Aarbechtsplaze genannt, esou wéi eng Entlaaschtung vun der Policeaarbecht.



D'Petitioun vum Initiateur Joé Schmit kann nach bis de 25. Juli ënnerschriwwe ginn.



Den Ament gëtt an der zoustänneger Chamberkommissioun eng weider Petitioun op hir Recevabilitéit gepréift, déi fir d’Legaliséierung vum Cannabis ass.