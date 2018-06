An enger Affär vun ë.a. Mënschenhandel goufen um Stater Geriicht zweemol annerhalleft Joer Prisong mat Sursis fir eng Koppel gesprach;

Dobäi kënnt eng Geldstrof vun 3.000 €, an déi zwee mussen enger Partie civile 5.000 € Schuedenersatz bezuelen.

Der Koppel war ë.a. virgehäit ginn, an hirem Restaurant zu Réimech Leit schwaarz schaffe gelooss an onregelméisseg bezuelt ze hunn; d'Faite goungen op den Zäitraum tëscht Juli 2014 an Dezember 2016 zréck.



Ee Mann, dee sou exploitéiert gi war, soll 10 Stonnen den Dag a 6 bis 7 Deeg d’Woch fir eng Pai vun tëscht 100 a 700 € geschafft hunn.