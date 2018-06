© François Aulner / RTL

De Konflikt am Fleegesecteur breet sech weider aus. Zënter hallwer 12, gëtt och bei Zitha Senior an der Stad gestreikt, ëm 2 Auer sollen dann och d’Salariéeë vu Zitha Senior zu Péiteng nozéien.

Den OGBL fuerdert jo, datt och d'Carrière vun deene Leit revaloriséiert gëtt, déi am Fleegesecteur ënnert dem FHL-Kollektivvertrag agestallt goufen. Dat sinn eng 600 Salariéeë vun am Ganzen 11.000 Persounen.





D'lescht Woch huet de Streik jo zu Beetebuerg "an de Wisen" ugefaangen, wou et nach ëmmer keen Accord gëtt.



Haut virun 8 Deeg gouf dunn och zu Bartreng an de "Parcs du troisième âge" gestreikt, do huet d'Direktioun nach den Dag selwer en Accord mam OGBL ënnerschriwwen an deem festgehalen ass, datt een all de Fuerderunge vun der Gewerkschaft no kënnt.

Eventuell kéint et e Freideg en Duerchbroch ginn, da beschäftegt sech nämlech de Regierungsrot mat der Problematik. De Sozialminister Romain Schneider war e Mëttwoch mat deenen 3 betraffenen Haiser a mat der Copas, dem Daachverband vum Secteur, zesummen.

Bei där Geleeënheet krut de Minister eng Rei Propose gemaach, wéi d’Situatioun kéint mat Hëllef vun der Regierung deblockéiert ginn. Déi Proposen hëlt de Romain Schneider e Freiden mat an der Regierungsrot, vu datt se net just säi Ministère betreffen.



