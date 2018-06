Lors d’une conférence de presse en date du 14 juin 2018, le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, a présenté la campagne «Il veille sur vous: le détecteur de fumée», appelant à la prise de conscience quant à l’importance des détecteurs de fumée au sein des habitations.



Chaque année, des décès sont causés par les incendies dans les logements. Les statistiques montrent qu’entre 1998 et 2015 deux personnes, en moyenne par an, ont succombé à la fumée et aux flammes, décès principalement dus à l’intoxication par inhalation de fumée.



Les incendies les plus dangereux surviennent la nuit et peuvent surprendre les victimes en plein sommeil. Les fumées qui contiennent du monoxyde de carbone, ne réveillent pas, mais produisent au contraire l’effet inverse.



Buts de la campagne



Suite à l’appel lancé par la Fédération nationale des pompiers, et suivant l’exemple de nos pays voisins, le gouvernement a pris l’initiative de rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans les immeubles affectés à l’habitation de personnes.



Ainsi, en sa séance du 6 juin 2018, le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi relatif à l'installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement, et ceci dans un intérêt de la sécurité publique et de la prévention des risques d'incendies.



La campagne de sensibilisation «Il veille sur vous: le détecteur de fumée» repose essentiellement sur 4 piliers: la mise à disposition gratuite d’un détecteur de fumée à chaque communauté domestique, accompagné d’une notice informative et explicative;

la création d’un site internet «www.rauchmelder.lu» avec informations détaillées;

la création d’une adresse mail «info@rauchmelder.lu» afin de pouvoir établir un contact direct avec la population et permettant aux internautes de recueillir toute information supplémentaire;

la mise en ligne d’un spot vidéo explicatif. Distribution des détecteurs de fumée



La distribution des détecteurs de fumée à la population se fait avec l’appui de plusieurs acteurs.



Moyennant le courrier qui sera adressé au doyen de chaque communauté domestique, le citoyen pourra récupérer un détecteur de fumée, en échange du bon, soit auprès de sa commune de résidence, soit auprès de l’accueil du Guichet.lu, 11, rue Notre-Dame à Luxembourg-Villeou encore auprès du ministère de l’Intérieur, 19, rue Beaumont à Luxembourg-Ville.



Vu l’importance du sujet, la campagne de sensibilisation «Il veille sur vous: le détecteur de fumée» sera menée à long terme. Elle se fait avec le concours de nombreux partenaires, à savoir: les 102 communes du Grand-Duché de Luxembourg;

les centres d’incendies et de secours;

le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE);

le groupe prévention de l’Administration des services de secours.