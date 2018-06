Dat hunn d'Vertrieder vun der AMMD mat enger Enquête ënnermauert, déi si bei hire Memberen am Mee duerchgefouert hunn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Eng 640 Medeziner hu geäntwert, wouvunner 88% soten, datt op hinnen ze vill héich administrativ Chargen géife laaschten, 70% mengen, datt d'Aarbecht demesuréiert wier an 66% vun den Dokteren soten an der Enquête, datt déi aktuell Nomenklaturen net ugepasst wieren an datt dëst dee gréissten Problem den Ament vum Lëtzebuerger Gesondheetswiesen wier. Dës Texter géifen dann och net méi den Effort erëmspigelen, deen den Dokter leescht, fir säi Patient ze behandelen.

4 vun 10 gefroten Doktere soten, datt se Krämpes hätten, hire Beruff mam Privatliewen iwwerteneen ze kréien.

D'AMMD gesäit sech vun hire Memberen an allen Demarchë confirméiert, datt den aktuelle System ze vill rigid wier an datt de legalen an tarifaire Kader esouguer eng permanent Menace fir d'therapeutesch Fräiheet vun den Doktere géif duerstellen.

D'Kritike vun den Doktere gi souguer nach méi wäit, well wéi et um Donneschdeg bei der AMMD geheescht huet, géif den aktuellen System mol net méi sécher stellen, datt d'Patienten, déi Soinen kréien, déi se awer missten hunn fir nees gesond ze ginn.