Och am Zentrum geet een mat 4 Spëtzekandidaten an d'Course, dat mam David Wagner, Michel Erpelding, Nathalie Oberweis an Ana Correia Da Veiga.

© RTL Archiv

D'Publikatioun vun de Lëschten am Virfeld vun de Walen am Oktober geet virun: déi Lénk gi genee wéi am Süden och am Zentrum mat 4 Spëtzekandidaten an d'Course: dëst sinn nieft dem Deputéierten David Wagner nach de Jurist Michel Erpelding, d'Politologin Nathalie Oberweis an d'Educatrice Ana Correia Da Veiga.

Och den Drëttgewielte vun 2013 Guy Foetz, de Stater Conseiller Joël Delvaux an d'Beatriz Carrilho vun Hesper ginn mat déi Lénk nees an d'Course.

Den Éischtgewielte vun 2013 Justin Turpel ass jo net méi op der Zentrumslëscht vun Déi Lénk vertrueden, well hien 2015 an d'politesch Pensioun gaangen ass a säi Sëtz an der Chamber dem David Wagner iwwerlooss hat. Och net méi dobäi ënnert anerem sinn d'Laura Urbany an de Guy Stoos, déi ënnert de 6 Beschtgewielte bei de Wale viru 5 Joer waren.

Perfekten Equiliber op der Lëscht mat 10 Fraen an 11 Männer, woubäi d'Altersmoyenne bei knapp 49 Joer läit.

déi Lénk - Elections législatives 2018 - Liste CENTRE



1) WAGNER David, 39 ans, député, Luxembourg2) CORREIA DA VEIGA Ana, 35 ans, éducatrice spécialisée, Luxembourg3) OBERWEIS Nathalie, 35 ans, politologue, Luxembourg4) ERPELDING Michel, 34 ans, juriste, Luxembourg5) CARRILHO Beatriz, 62 ans, indépendante, Hesperange6) CORREIA José Luis, 45 ans, journaliste free-lance, Luxembourg7) DELVAUX Joël, 45 ans, secrétaire syndical, conseiller communal, Luxembourg8) FABER Jean-Paul, 74 ans, professeur e.r., ancien échevin, Strassen9) FOETZ Guy, 66 ans, professeur e.r., ancien conseiller communal, Luxembourg10) GALLI Alessandra, 53 ans, écrivaine et enseignante privée, Luxembourg11) GASHONGA Sandrine, 40 ans, formatrice à l'interculturalité, Luxembourg12) RIES Jeff, 50 ans, fonctionnaire de l'Etat, Schuttrange13) SCHILTZ Claude, 42 ans, salarié, Nommern14) SCHOSSELER Jeanne, 62 ans, retraitée, Luxembourg15) SIMON Claude, 57 ans, éducateur gradué, Luxembourg16) SOUBRY Tania, 35 ans, danseuse-chorégraphe, Schoenfels17) TESSARO Isabella, 59 ans, salariée, Luxembourg18) THEIS Mark, 64 ans, professeur e.r., Luxembourg19) THILLMANY Josée, 63 ans, infirmière e.r., Strassen20) VALVASON Concetta, 52 ans, salariée, Hesperange21) WEIER Sebastian, 34 ans, assistant pédagogique, Luxembourg10 FEMMES11 HOMMESMoyenne d'âge: 48,5 ans70+ ans: 160-69 ans: 550-59 ans: 540 - 49 ans: 430 - 39 ans: 6Luxembourg-Ville: 14Autres communes: 7(CENTRE: Population circonscription Centre : +/- 190.000Population Luxembourg-Ville: +/- 116.500)