No Kontroll an Aler Avenue

D'Beamte vun der Police hunn hir Aarbecht gemaach, déi doranner besteet, ze kontrolléieren, datt d'Leit sech un d'Gesetzer halen, esou huet et aus dem Transportministère op eis Nofro geheescht.Drop ugeschwat, ob een an enger Strooss, wou an esou kuerzer Zäit esou vill Cyclisten ugehale ginn, wéi datt bei enger Kontroll vun der Police um Mëttwoch de Fall war, e Vëloswee geplangt wier, huet et geheescht, datt se beim Ministère wuel doriwwer informéiert wieren, ma dat Ganzt awer bei der Ville de Luxembourg géif leien, well si op där Plaz dofir zoustänneg sinn.Aus dem Ministère koum dann nach d'Informatiounen, datt an nächster Zäit, wann d'Passerelle op der neier Bréck nees op ass, een op der aler Bréck mat engem Chantier géif ufänken, deen dann och do de Vëloswee beaflosst. Fir d'Zukunft muss d'Bréck méi breet ginn, fir datt eben d'Bussen a béid Richtunge kënne circuléieren, mä och weiderhin de Vëloswee op där Plaz soll bleiwen. Eng Deviatioun muss vun der Gemeng ageriicht ginn.Déi Responsabel vun der Ville de Luxembourg hu bis elo nach net op eis Nofro reagéiert.

Temoignage vun engem Betraffenen

© Franz Fayot Facebook

Den Dragos Buzea huet sech bei eise Kollege vungemellt a sech als dee Cyclist identifizéiert, deen den Avertissement taxé net bezuelt huet. Hie betount, datt de Polizist, deen hien ugehalen huet, ganz frëndlech gewiescht wier an dem Dragos Buzea erkläert hätt, datt hien elo e rapport misst schreiwen, wou och dem Dragos Buzea seng Siicht géif erklären, ma de Bierger misst sech awer dono virun engem Riichter veräntweren, dee misst decidéieren, ob hien dës Amende muss bezuelen oder net.Als Erklärung hat den Dragos Buzea uginn, datt et "komplett onsécher wier, als Cyclist op der Strooss ze fueren". Weider geet seng Kritik un d'Kommunikatioun vun den Autoritéiten, déi wuel d'Leit dozou opfuerdert, fir op de Vëlo zeréckzegräifen, am selwechten Ament awer verpasst, fir de Leit, dorënner vill Auslänner a Frontalieren, déi genau Paragraphe vum Code de la Route fir d'Cyclisten matzeliwweren. Als Beispill hëlt hien, datt Kopfhörer verbuede wieren, e Punkt, deen him net bekannt gewiescht wier.