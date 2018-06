RTL Informatiounen no, gouf den Duerchbroch no ronn enger hallwer Dose Verhandlungsronnen areecht.

Déi ausgehandelt Propositioun wäert e Freideg an de Ministerrot kommen, fir do ofgeseent ze ginn.

Sou wéi et d'Regierung verlaangt hat, gouf mat der Staatsbeamtegewerkschaft iwwert e Gesamtaccord verhandelt a net iwwer separat Aspekter vun der Reform - dëst hat d'CGFP Ugangs verlaangt an duerfir och mat där Konditioun d'Verhandlungen eng Zäit laang blockéiert. 2x waren och vun der Gewerkschaft Ultimatume lancéiert ginn, grad wéi eng grouss Protestmaniff Enn zejoert.

Diskussiouns-Punkte ware jo déi vill diskutéiert 80/80/90-Reegelung grad wéi d'Stage-Dauer vun 3 Joer.

D'CGFP wollt jo datt des Reegelung ofgeschaaft an de Stage verkierzt a jee no Verwaltung ugepasst gëtt - och an dëse Punkte ginn et eisen Informatiounen no, Accorden.

Wat d'Käschte vum Accord ugeet, sou war den zoustännege Minister Dan Kersch der Meenung, datt d'Zomm aus dem Accord vun 2016, also eng 65 Milliounen Euro net wäert depasséiert ginn. Am Abrëll dëst Joer konnt dee Gehälteraccord mat enger Lafdauer vun 3 Joer awer eréischt an der Chamber gestëmmt ginn, laang war ënnert anerem op en zweeten Avis vum Staatsrot gewaart ginn.



Fonction publique - Dan Kersch a CGFP komme sech méi no