VIDEO: Legaliséierung vu Cannabis - Pro oder Contra (14.06.2018) Nodeems d'Petitioun iwwert eng Legaliséierung vu Cannabis en enorme Succès huet, ass de Sujet nees ganz aktuell.

Dës Argumenter spigelen net d'Meenung vun RTL erëm, mee sinn déi Argumenter, déi am Allgemengen an der Diskussioun ëm d'Legaliséierung vu Cannabis am dackste gebraucht ginn.