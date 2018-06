Am Ëmweltministère schwätze se vu Rekordzuelen, dat am Kader vun de rezenten Iwwerschwemmungen. Schold ass de Klimawandel.

© Anne-Sophie Heck / RTL Radio Lëtzebuerg

Héichwaasser zu Lëtzebuerg / Rep. Anne-Sophie Heck



Eng Onmass u Waasser, Bulli a Knascht am Mëllerdall. De Klimawandel weist sech do vu senger béiser Säit, sote se am Ëmweltministère, do wou se och Rekordzuele presentéiert hunn.

De Reen an d'Héichwaasser vun der wäisser Iernz virun 2 Joer wieren als een honnertjäregt Evenement ageschat ginn. Fir d'Christine Bastian vun der Waasserverwaltung géifen d'Rekordzuele vun dëser rezenter Iwwerschwemmung déi Statistik a Fro stellen. Dat rezent Evenement huet déi ganz Statistiken, wou ee fir d'wäiss Iernz berechent hat, nämlech erëm op d'Kopp gehäit. Well wann ee géing soen eemol an 100 Joer an dann ass 2 Joer drop nach ee wahrscheinlech méi schlëmmt Evenement, da gehäit dat alles erëm op d'Kopp, sou d'Christine Bastian.



Esou extrem Wiederkonditioune wieren et der schonn ëmmer ginn. Se kéimen awer hautdesdaags méi dacks a méi staark erëm, sou d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. A wien ass Schold? De Klimawandel. Bis elo wär een an Europa de Volet vun der Klimaupassung net esou strategesch ugaangen, dofir huet een elo ee Klimaupassungs-Plang gemaach. Et wär nämlech elo de Moment, wou een en Zant misst bäileeën, sou d'Carole Dieschbourg. D'Ëmweltministesch betount nach, datt virdrun net näischt gemaach gi wär, esou géing et Héichwaasserpläng a -kaarte ginn, déi dann och no de rezenten Evenementer nach eng Kéier wäerten iwwerschafft ginn.



D'Flëss an d'Baache missten elo ëmsou méi dringend renaturéiert ginn. Da misst een an Zukunft och besser oppassen, wéi a wou een Haiser baut. Am Beschte guer net, do wou et gär zu Iwwerschwemmunge kënnt.

Wou elo scho gebaut ass, do misst d'Waasser méi Plaz gemaach kréien. A Punkto Präventioun kënnt dann dat neit Waassergesetz vun zejoert an d'Spill. Dat heescht méi staatlech Hëllefen. Dorënner eng Prise en Charge vu bis zu 90% fir Mesurë géint Héichwaasser, wéi zum Beispill fir Renaturatiounen, wou d'Flëss méi breet gemaach ginn.