D'Schéinheet vun der Festung an de Charme vun den ale Quartiere vun der Stad stinn am Mëttelpunkt vum neie Spadséierwee „Promenade UNESCO“, deen en Donneschdeg an der Mëttesstonn am Kulturministère virgestallt gouf. Dëse Kultur- an Tourismuswee geet bei der Gëlle Fra fort a féiert ënner anerem duerch de Péitrus-Park iwwert d'Corniche an d'Alstad.

De Robert L. Philippart, „UNESCO Site Manager“ am Kulturministère, erkläert, wourëms et dobäi geet.

Zu deem Spadséierwee gëtt et, nieft enger App, och eng Broschür vu 24 Säiten, déi a 5 Sproochen Informatiounen dozou gëtt. Dësen an den nächste Weekend sinn och gratis Visitten, déi all Kéiers um 16 Auer beim LCTO um Knuedler fortginn.



De Communiqué vum Ministère de la Culture



Présentation du dépliant «Promenade Unesco» (14.06.2018)

Communiqué par: ministère de la Culture

Le secrétaire d'État à la Culture, Guy Arendt, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, et le Unesco Site Manager, Robert L. Philippart, ont présenté le 14 juin 2018 au ministère de la Culture, la Promenade Unesco promouvant le site de l'ancienne forteresse et le charme des vieux quartiers de la capitale qui lui ont valu le 17 décembre 1994 l'inscription au programme du patrimoine mondial de l'Unesco.

La Promenade Unesco a pu être réalisée grâce à la collaboration de partenaires publics et privés, dont la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'Unesco, le ministère de la Culture, la Ville de Luxembourg, l'Administration des ponts et chaussées et le Luxembourg City Tourist Office (LCTO). Sans l'aide efficace de bénévoles engagés dans différentes associations culturelles, dont le Comité Alstad et syndicats d'intérêts locaux qui se vouent à la mise en valeur des anciennes fortifications et des quartiers qui les entourent, la promenade n'aurait pas pu voir le jour.

Partant de la place de la Constitution, la promenade passe à mi-hauteur des fortifications par le parc de la Pétrusse et le long d'un jardin rappelant la mémoire rosiériste de la capitale. Elle poursuit son trajet en passant par la Corniche, les remparts pour traverser ensuite la vieille ville.

Une brochure de 24 pages, éditée en 5 versions linguistiques (luxembourgeois, français, allemand, anglais et néerlandais) fournit d'importantes informations, alors qu'une carte reprenant tous les points à visiter, guide le promeneur. Disponible au bureau d'accueil du LCTO, à la place Guillaume II, à «Luxembourg for Tourism», et dans les musées de la capitale, la brochure peut également être téléchargée sur les liens suivants: http://unesco.public.lu; https://www.visitluxembourg.com, https://www.luxembourg-city.com.

Pour répondre aux nouveaux comportements des visiteurs, une audio-app est disponible 24h/24h heures sur izi.travel dans les 5 langues précitées. La Promenade Unesco, incluant la géolocalisation, est téléchargeable sous appstore, googleplay, windowsphone store. L'application offre le partage immédiat de la visite dans les médias sociaux.

Pour le lancement de la Promenade Unesco, le LCTO offre des visites gratuites, samedi 16 et 23 juin 2018, en luxembourgeois, français et allemand, et les 17 et 24 juin 2018 en luxembourgeois, français et anglais. Le départ des groupes par des guides spécifiquement formés se fait à chaque fois à 16 heures au bureau d'information du LCTO, place Guillaume II (réservation obligatoire: LCTO, tél.: 22 08 09).

Partenaires du projet: Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'Unesco, ministère de la Culture, ministère du Développement durable et des Infrastructures, Ville de Luxembourg, Luxembourg City Tourist Office, Comité Alstad, Syndicat des intérêts locaux Pfaffenthal-Siechenhof, Syndicat des intérêts locaux du Stadtgrund, Les amis du château de Clausen, Frënn vun der Festungsgeschicht, Patrimoine roses pour le Luxembourg, Geschichtsfrënn St. Quirinus. Réservations visites guidées LCTO: (+352) 22 28 09.