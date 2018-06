© RTL Télé Lëtzebuerg

Et sollen an Zukunft just nach zwee Grënn ginn, fir eng Scheedung kënnen ze vollzéien. Entweder well ee sech zu Zwee eens ass oder well et dat sougenannten "Zerrütungsprinzip" gëtt. Den Divorce pour faute gëtt domadder komplett ofgeschaaft. An domat ass déi gréissten Oppositiounspartei net averstanen an huet de Gesetzestext ënnert anerem dowéinst net matgestëmmt.



Wa meng Partei no de Walen an d'Responsabilitéit sollt kommen, da wäert dat Gesetz net mol ee Joer iwwerliewen, dat huet den CSV-Deputéierte Laurent Mosar en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber zum Scheedungsgesetz gesot. D’CSV ass der Meenung, datt dat neit Gesetz an der Praxis laanscht d’Wierklechkeet vun de Leit géing goen a fir vill Duerchernee wäert féieren. Den CSV-Deputéierte Gilles Roth huet en Donneschdeg vun engem Kouhandel geschwat. Dëse Kouhandel, wou d'LSAP an déi Gréng éischter dogéint sinn an d'CSV hannert virgehalener Hand dofir ass, géing an der Praxis d'Strooss net halen. Formell géing et mat dësem Gesetzprojet keen Divorce pour faute méi ginn, ma duerch d'Hannerdier géing en awer nees agefouert ginn, sou de Gilles Roth.



En anere Punkt, deen der chrëschtlech sozialer Vollekspartei Suerge mécht, ass de Faite, datt Kanner instrumentaliséiert ginn. D'Deputéiert vun déi Gréng a Rapportrice vum Projet de Loi Sam Tanson huet dozou gemengt, datt et d'Instrumentaliséierung sou oder sou géing ginn an datt een duerch e Gesetz keen Afloss kéint huelen, wéi en Elterendeel sech géing par rapport zu sengem Kand géing behuelen.





Extrait Sam Tanson (Déi Gréng)



Et géing kee behaapten, datt dëst e perfekten Text wier, sou den LSAP-Deputéierten Alex Bodry. Hien huet awer och un de Projet vum fréieren CSV-Justizminister Luc Frieden erënnert an datt d'CSV mat hirer Kritik de Projet de Loi vum Luc Frieden kritiséiert hätt.

Duerch d'Reform vum Scheedungsgesetz soll d'Scheedungsprozedur méi éierlech, manner dramatesch a virun allem méi séier goen.

Tëscht 1.200 an 1.300 Scheedunge ginn hei zu Lëtzebuerg pro Joer gemaach.

D’Sam Tanson huet donieft eng Motioun deposéiert, déi virgesäit, datt d’Gesetz no 3 Joer evaluéiert soll ginn. Dës Motioun gouf mat 35 Jo-Stëmmen a 25-Nee Stëmmen ugeholl.



