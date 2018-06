X

Stroossen am Mëllerdall séier flécken / Rep. Nico Graf



Wien net déi klengste Schläichweeër kennt, dee kënnt den Ament nëmmen op enger Strooss op Bäerdref: iwwer Konsdrëf. Seet de Bäerdrefer Buergermeeschter Jo Nilles. Alleguerten d'Zoufaartsstroossen, bis op eng, wiere gespaart. En anere Problem ass dee mat de Wanderweeër, déi zou sinn, a Brécken déi gespaart sinn. Vill Wanderer géifen nämlech duerch d'Uertschaft normalerweis trëppelen.

An dat bedeit einfach, datt et manner zoufälleg Clienteë gëtt fir de lokale Commerce. D'Deviatioune wieren zwar gezeechent an et géif een esou och de Wee an d'Duerf fannen, awer géif ee matkréien, dass eng Partie Leit hir Zëmmeren am Hotel stornéiert hätten.

De Jo Nilles war déi Deeg bei den zoustännege Ministere Kersch a Bausch, fir d'Urgence vun der Situatioun ze verdäitlechen. Hie wier verstane ginn, seet de Buergermeeschter, quitt datt et komplizéiert ass. Op am Ganzen 10 Plaze wier de Buedem gerutscht an dat misst esou séier wéi méiglech behuewe ginn.

Aus dem Verkéiersministère ass gewuer ze ginn, datt mat groussem Engagement u Léisunge geschafft gëtt. De Volume vun de néidegen Aarbechten – also och de Käschtepunkt – wier enorm héich. Kéint een elo scho soen, obwuel nach guer net all d'Donnéeën um Dësch leien. Dat – fir den Ablack – fir Stroossen a Brécken a Stëtzmaueren.

Op Nofro huet d'Staatssekretärin Francine Closener (Wirtschaftsministère) iwwregens matgedeelt, datt och Betriber, déi indirekt – wéi déi zu Bäerdref – vun Héichwaasser - Suite getraff sinn, datt och deene gehollef ka ginn. Awer nëmme wa se och Vergläichszuelen aus de leschte Jore virleeën.



Kaart vun den Iwwerschwemmungen am Mëllerdall