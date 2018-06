Streik am Fleegesecteur (14.06.2018) E Donneschdeg ass et an déi nächst Ronn am Streik gaangen, et koumen nieft Beetebuerg nach e Site an der Stad a Péiteng dobäi.

Elo huet och en Deel vum Personal, an den Haiser vu Zitha Senior an der Stad an zu Péiteng, opgehal mat schaffen.

D'Direktioun huet sech am RTL-Interview awer net immens beandrockt gewisen.





Streik am Fleegesecteur / Reportage Dany Rasqué



D'Directrice Carine Federspiel ënnersträicht am RTL-Interview, datt ee sech op dëse Streik preparéiert hat, well ee jo genee wosst, wat géif kommen. Och wann en Donneschdeg eréischt um 11.30 Auer kloer gouf, datt de Streik elo och bei Zitha Senior géif ufänken. Ëm déi Auerzäit hunn an der Stad déi éischt Salariéen hir Aarbecht während der Schicht ofgebrach. Alles Leit, déi an der Kiche geschafft hunn, just an der Stad waren dat 42 Persounen, z'iesse kruten d'Pensionären awer.



Als grousse Betrib mat 700 Mataarbechter konnt ee sech dorobber virbereeden. Et kann een also garantéieren, datt d'Soine weider, wéi se sollen, wäerten oflafen.



Vill Hoffnunge setzen déi Concernéiert elo an de Regierungsrot vun e Freideg dem Moien. Nodeems de Sozialminister Romain Schneider e Mëttwoch eng laang Entrevue mam Patronat hat, geet hie jo e Freideg mat enger Rei Propose bei déi aner Regierungsmemberen. Do decidéiert sech deemno, ob d'Regierung kann dozou bäidroen, datt de Konflikt geschwënn eriwwer ass.







D'Nora Back vum OGBL, präziséiert, datt d'Gewerkschaft en Appell un d'Politik mécht, fir datt si eng definitiv Léisung fir déi heite Leit fannen. Et ass méi wéi wichteg, fir datt déi Solutioun fonnt gëtt. Dono mussen d'Employeure matzéien a mat der Gewerkschaft eng Léisung fannen.



D'Nora Back ënnersträicht, datt dës Léisung dann och muss definitiv sinn. Wann een, grad an engem Secteur, wou en Déngscht um Mënsch geleescht gëtt, esou wäit muss goen, dierf net just eng Tëscheléisung fonnt ginn. Do muss een esouwäit goen, datt déi Leit roueg sinn, bis se an d'Pensioun ginn.



E Freideg an der Mëttesstonn dierft een da gewuer ginn, wat déi concernéiert Ministeren am Regierungsrot decidéiert hunn. Vum Patronat héiert een iwwregens nach, datt een extrem schockéiert iwwert d'Positioun vum Aarbechtsminister Nicolas Schmit ass, dee e Samschdeg de Mëtteg zu Beetebuerg war an do ënnert anerem gesot huet, datt d'Manéier wéi Sodex, also d'Entreprise, déi d'Fleegeheem "an de Wisen" geréiert skandaléis wier.



Am RTL Gespréich wollt den Aarbechtsminister awer net op dee Reproche reagéieren. Par Konter huet den Nicolas Schmit nach emol ënnerstrach, datt hien d'Positioun vum Patronat absolut net versteet. Wann d'Direktioun der Meenung ass, datt d'Leit automatesch vun engem Kollektivvertrag an den nächste misste goen, da musse si dat kläre loossen. An dat kéint maximal e Geriicht klären. Fir de Minister ass awer kloer, datt etabléiert war, datt béid Regimer géife bestoen. Dofir versteet den Nicolas Schmit och dës Fiktioun dorobber net.