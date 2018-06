En Donneschdeg ass dann och an der Chamber iwwert de Projet de Loi ofgestëmmt ginn, wat d'Bekämpfung vum Terrorismus ugeet. Mat 58 Jo- an 2 Nee-Stëmme gouf de Gesetzestext ugeholl. An Zukunft soll et ënnert anerem fir Enquêteurë restriktiv méiglech sinn, un Donnéeën ze kommen, déi haaptsächlech mat der elektronescher Kommunikatioun ze dinn hunn, fir virun allem terroristesch Menacë besser a méi effikass entgéint ze wierken. Den DP-Deputéierten Eugène Berger huet betount, datt och Lëtzebuerg a Punkto Terrorismus keng Insel wier an een dofir optimal op Preventioun misst sëtzen. D’Lëtzebuerger Regierung hätt relativ séier reagéiert an hir Responsabilitéit iwwerholl.Den Eugène Berger: Een effiziente Kampf géint den Terrorismus zeechent sech an éischter Linn duerch gutt equipéiert Autoritéiten aus, déi séier an onkomplizéiert agräifen, wann et absolut noutwenneg ass, gläichermoosse wichteg ass et awer och, datt d'Grondrechter vu jidderengem respektéiert ginn an et net zu Mëssbrauch kënnt. Ech brauch iech net ze soen, datt dat fir eis Liberal ganz wichteg ass. Et geet also drëm, een Equiliber ze fannen, tëschent Preventioun vun terroristeschen Akten an de Respekt vu fundamentale Rechter a Fräiheete vun all Eenzelen.

De Projet de Loi géing deenen 2 Aspekter Rechnung droen, huet den Eugène Berger nach ënnerstrach.



D'Rapportrice an d'Deputéiert vun déi Gréng, Viviane Loschetter, huet betount, datt de Projet de Loi komplett konform mam neien Dateschutzgesetz wäert sinn, dat a puer Wochen an der Chamber gestëmmt gëtt.