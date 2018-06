Op der Pannespur fueren, kann deier ginn (14.06.2018) Praktesch all Dag geschitt et am Beruffsverkéier, dass Autobunnssortien iwwerlaascht sinn an et dowéinst zeréckstaut.

Moies an owes am Beruffstrafic geschitt et jo reegelméisseg an op ville Sortien op eisem Autobunnsreseau. Déi Sortien, wou een erauswëllt, sinn iwwerlaascht, et staut zeréck bis op d'Autobunn. Vill Automobiliste mengen et gutt, wëlle sech net virdrécken a stelle sech hannen an d'Rei vum Stau, meeschtens da bis op d'Pannespur hannert der Sortie. Dat kascht dann am Prinzip 74 Euro Strof.Wéi genau muss ee sech dat korrekt Verhalen awer am Fall vun engem Stau an der Sortie virstellen? Et misst een op der rietser spuer stoebleiwen an déi 4 Winkeren umaachen, dat bis een d'Sortie huele kann.Esou sollt et nom Code de la Route also sinn. Alles anescht wéi ideal, wann ee bedenkt, dass de Stau esou nach méi grouss dierft ginn an dass de Risk besteet, dass engem een hannendrop rennt.De Code de la Route, d'Signalisatioun an d'Infrastrukture missten entspriechend ugepasst ginn, Gespréicher mat Ponts et Chausséee a mat der Police gefouert ginn. Bis dohi fiert een am beschten einfach laanscht eng iwwerlaaschte Sortie, esou riskéiert ee wéinstens weder Protokoll, nach seng Gesondheet.