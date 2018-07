Den detailléierte Plang plus all d'Chantieren am Detail fannt dir nach eng Kéier am PDF vun den CFL. © CFL

Op dëser Linn zirkuléiert vun e Samschdeg dem 25. August bis de 16. September 2018 keng Zich tëscht der Stad an Dikrech. Vun Ettelbréck aus awer kann ee weider an den Norde fueren, souwuel op Wolz wéi och op Ëlwen.Vum 15. Juli bis den 16. September ass d'Streck komplett gespaart.Tëscht Esch a Péiteng circuléieren keng Zich, datt vum 25. August bis de 16. September. Et kënnt een awer weiderhi vu Beetebuerg bis op Esch, (respektiv vu Beetebuerg op Diddeleng, vun Näerzeng op Käl, Téiteng a Rëmeleng oder Vun Esch op Audin-le-Tiche.Vum 14. Juli bis den 24. August fuere keng Zich tëscht Lëtzebuerg a Beetebuerg. Vu Beetebuerg aus kann een awer weider mat der Linn 60 op Esch fueren respektiv mat der Linn 90 an d'Frankräich.