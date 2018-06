X

Op enger Surface vu 65 Hektar sollen déi touristesch Infrastrukture gebaut ginn. Entstoe soll ënnert anerem een ekologescht Vakanzenduerf mat ronn 100 Holzhaiser. D'Versuergung vun engem Deel vun den Infrastrukture soll via erneierbare Energië garantéiert ginn. All Haus kritt eng Terrass mat engem Gaart.





Nei Infrastrukturen zu Wäisswampech / Reportage Frank Elsen



© Service Information Presse © Service Information Presse © Service Information Presse © Service Information Presse © Service Information Presse © Service Information Presse « ZréckWeider »

© Service Information Presse

An deem Vakanzenduerf dierfen awer keng Autoen zirkuléieren, ma d’Leit mussen ze Fouss goen oder de Vëlo benotzen. De Buergermeeschter vu Wäiswampech, Henri Rinnen, schwätzt an deem Zesummenhang och net vun Immobilien, mä vu "Mobilien".Et wëll een awer och de Visiteuren eng sëlleche Wanderweeër ubidden. Tëscht deenen zwee Séie soll e Sport-a Wellnesshotel mat 70 Zëmmeren a Konferenzsäll gebaut ginn. Donieft wäert een Aktivitéitspark entstoen, wou ënnert anerem Sportsaktivitéiten ewéi Tennis a Waasserschi ugebuede ginn. Virun allem Waasserschi géif an dëser Form net esou zu Lëtzebuerg ginn, well hei géif och ouni Boot elektronesch kéinten nogehollef ginn. Awer och Fëscher kënne weiderhin de Séi notzen.Wéinst den Aarbechte mussen d’Leit um Camping vun 2020 u Plaz maachen. Domadder stéisst ee bei de Leit op Onverständnis.Nieft dem Vakanzenduerf soll awer een neie Parking fir Mobilhomen entstoen. D’Zil vum Projet ass et, eben nach méi Touristen unzezéien. Et wéilt ee lokal agéieren, ma regional denken, esou d’Gemeng. De Käschtepunkt vum Projet läit bei 50 Milliounen Euro. D’Aarbechte fänken am September un dauere bis Enn 2021.