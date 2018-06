© Archiv

De LuxOpen G1 ass fir vill Länner e wichtegen Tournoi, well et hei Weltrankpunkte ginn, déi wichteg, fir eng Qualifikatioun fir déi olympesch Spiller 2020 sinn. E Samschdeg ass et un de Senioren, e Sonndeg sinn et d'Kadetten an d'Junioren. Am Ganzen hu sech iwwer 800 Sportler aus 355 verschidde Clibb aus 55 verschiddene Länner fir den Tournoi ugemellt.Den Tournoi ass e Samschdeg an e Sonndeg an der Coque an der Stad, datt all Kéiers vun 9 Auer moies un.