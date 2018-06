Banque: BIL

SWIFT: BILLLULL

IBAN: LU75 0020 0100 0005 0700

Communication: Médicaments MdM

Duerch de Reen vun e Méindeg op en Dënschdeg gouf de Raum am Keller vun engem Gebai iwwerschwemmt. An dësem Raum waren e ganze Koup Medikamenter vun Doktere vun der Welt. D'Waasser stoung eng 30 Zentimeter héich an doduerch goufen och vill Medikamenter zerstéiert.D'ONG Doktere vun der Welt behandelt hei am Land Leit, déi keng Krankeversécherung hunn. An den Zentren zu Bouneweg an zu Esch ginn d'Leit medezinesch versuergt. Duerch d'Zerstéierung vun engem ganze Koup Medikamenter ass e finanzielle Schued entstanen. D'ONG huet dowéinst elo ee Spendenopruff lancéiert.

« L’eau était trop haute pour sauver quoi que ce soit. Les boîtes flottaient… il a fallu attendre que ça redescende pour pouvoir juste faire une chose : constater les pertes et remplir les sacs poubelle », raconte Géraldine, pharmacienne bénévole chez Médecins du Monde. Les pluies abondantes tombées dans la nuit de lundi à mardi ont envahi le stock de médicaments, situé en sous-sol.

Les 30 centimètres d’eau ont détruit les boîtes rangées dans le bas des étagères. « Ce sont les médicaments cardio-vasculaires, ceux contre le diabète et tous ceux qui n’avaient pas encore été triés, qui ont dû être jetés », continue la pharmacienne, également responsable de la distribution des médicaments dans les centres médicaux de Médecins du Monde.

Nos centres de Bonnevoie et Esch-sur-Alzette accueillant 30% de patients souffrant de maladies chroniques, la destruction d’une partie du stock de médicaments aura des conséquences financières. « Nous devrons acheter les médicaments qui nous manquent pour répondre aux demandes les plus urgentes», déplore Géraldine.

Nous lançons donc un appel aux dons pour nous aider à acheter les médicaments dont nos patients ont régulièrement besoin. Après avoir vu l’un de nos médecins bénévoles, ils reçoivent gratuitement la quantité de médicaments dont ils ont besoin.

Merci de tout cœur pour votre générosité !