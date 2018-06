D'Police geet weider verstäerkt géint d'Drogekriminalitéit am Stater Garer Quartier vir.

An der Nuecht op en Donneschdeg sinn 13 Leit interpelléiert ginn. Et goufe gréisser Quantitéiten Drogen, notamment Kokain an och Boergeld fonnt.

An der leschter Nuecht goufen 3 Leit gepëtzt. Och si hate Kokain a Bores bei sech.