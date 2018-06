© AFP

Iwwert déi nächst Joerzéngte wäert d'Staatsschold staark uklammen, esou staark, dass et en héije Risk fir d'Nohaltegkeet vun eise Staatsfinanze géif bedeiten, seet de Conseil National des Finances Publics CNFP.

Kuerzfristeg gesinn erfëllen eis Staatsfinanzen d'EU-Stabilitéitskritären, seet den Yves Nosbusch, President vum CNFP, fir 2017, 2018 an 2019 dierfte keng Problemer sinn.

Zum gréissten Deel d'Käschte fir d'Pensiounen an d'Assurance Dependance, d'Alterungskäschte vun eiser Gesellschaft also, wäerten dat Laangfristeg awer änneren. Der Demografphie vun der Europäescher Unioun no wier Lëtzebuerg 2060 bei 990.000 Awunner an net bei 1,1 Milliounen, esou datt de Grand-Duché domadder an engem erhéichte Risiko wier, fir d'Staatsfinanzen à long terme.

Iwwer déi 30 Prozent Schold vum PIB, déi elo nach am Koalitiounsaccord festgehale sinn, wäerten d'Staatsscholden Ufank 2040 Jore klammen iwwer déi 60 Prozent vum Stabilitéitscritèren Enn 2040. Wéilt een dat vermeide briecht een eng däitlech méi ambitiéis Finanzpolitik. Et sinn natierlech laangfristeg Problemer, seet den Yves Nosbusch. Wat ee se awer méi fréi upeekt, wat d'Ajustementer, déi musse gemaach ginn, méi kleng sinn. Wat een awer méi laang waard, wat d'Ajustementer, wa se bis musse gemaach ginn, méi grouss sinn, an esou disproportionell op déi méi Jonk an zukünfteg Generatioune falen.

De Rapport vum CNFP gouf och an der zoustänneger Finanz- a Budgetskommissioun presentéiert, fir den DP-Deputéierten Eugène Berger wier déi laangfristeg Vue ëmmer schwiereg. Et gi vill Variabelen fir d'Zukunft, déi am Moment interessant sinn, fir ze kucken. Ma et ginn ëmmer erëm nei Elementer, déi dobäi kommen, an déi een och kucke muss. Fir d'DP ass wichteg, fir an den nächsten 10 bis 20 Joer nach eng ganz grouss Stabilitéit opzeweisen ass.

Fir den LSAP-Fraktiounspresident Alex Bodry wier eng Staatsverschëldung tëscht 30 a 60 Prozent ubruecht. Déi 30 Prozent gëlle bis 2018 an net bis 2060 an 2070. Hien ass awer och der Meenung, datt Lëtzebuerg iwwer 30 Prozent kann erausgoen.

Den CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler gesäit beim deem, wat d'CNFP fuerdert, d'Aussoe vun der CSV aus de leschte 4 bis 5 Joer confirméiert. Fir d'CSV ass eng Verscholdung vun iwwer 30 Prozent fir e klengt Land ewéi Lëtzebuerg net gutt. Dofir soll ee sech als Zil setzen, mëttelfristeg net iwwer 30 Prozent sollt erausgoen.

Den nächst mëttelfristeg Finanzziler, déi Lëtzebuerg dann och op Bréissel schéckt, ginn 2019 festgeluecht, dat ass dann also eng Aufgab fir déi nächst Regierung.



