Zu Iechternach am Bësch gouf d'Zäit am Zweete Weltkrich thematiséiert, op eng lieweg Aart a Weis a mat wichtege Messagen ...

De Bësch am Krich: Reportage Anne-Sophie Heck



Ee Militärcamp, al Granaten a Waffen, Jeepen an Uniforme vu fréier ... dat Ganzt am Iechternacher Bësch. 3 Deeg laang krute Schoulklassen d'lescht Woch gewisen, wéi d'Liewe vun den US-Zaldote wärend der Ardennen-Offensiv am Zweete Weltkrich war... a wéi Zäitzeien déi schwéier Joren erlieft hunn.

D'Georgette Sheehan hat deemools 18 Joer, wéi den Zweete Weltkrich ugaang ass. Hautzedaags zielt déi 95 Joer al Fra ganz emotional, Kanner a Jonken wéi si de Krich materlieft huet ...D'Schoulkanner hunn den Zäitzeien am klengen Zelt gespaant nogelauschtert a fläisseg Froe gestallt. Donieft gouf et nach 9 aner "Statiounen" matten am Bësch. Een Atelier huet d'Schüler op Splitter an al Granaten opmierksam gemaach, déi een haut nach am Bësch fënnt. Op enger anerer Plaz gouf ee Militärcamp vun deemools nogebaut, mat Zelter a Leit an Uniform am Gruef.D'Schüler aus dem Cycle 4 hu vill Neies bäigeléiert a si hu sech iwwer déi ergräifend Temoignagë Gedanke gemaach ...Fir de Co-Organisateur a Fierschter vun Iechternach, den Tom Müller, dréit d'Evenement ee ganz wichtege Message: De Kanner weisen, datt de Krich kee Spaass ass, ma datt e schrecklech ass ...Déi Jonk iwwert den Zweete Weltkrich opklären a sensibiliséieren, dëst Zil huet déi 4. Editioun vum Evenement "De Bësch am Krich" erreecht. Dat huet een un den opmierksamen an interesséierte Kannerae gesinn.