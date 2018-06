Vun dësen Accidenter waren et 3 Virfäll an deene Motocyclisten involvéiert waren. Am Ganze goufe 4 Persoune blesséiert.

Géint 20 op 5 gouf et zu Tarchamps, a Richtung Walter, un der belscher Grenz een Accident tëscht engem Auto an engem Motto. Eng Persoun gouf blesséiert.



Kuerz drop koum et och zu Réimech an der Munnerefer Strooss zu enger Kollisioun tëscht engem Motocyclist an engem Auto. Mat vill Chance ass kengem Mënsch eppes geschitt.



An der Hënt vun e Freideg op e Samschdeg, géint 10 op 4, gouf et dunn nach een Accident op der A7 a Richtung Stad. Een Auto ass bis ewell onbekannter Ursaach ëmgekippt, dobäi goufen 3 Persoune blesséiert.