Eng ganz Partie Weeër si nees op fir d'Leit. Ënnert anerem gouf eng kleng Ëmleedung um Schéissendëmpel ageriicht, de Wee selwer ass op. D'Plattform drënner muss weider gespaart bleiwen. D'Huel Lee, den Aquatower an d'Beeforter Schlass si gutt ze ereeschen an och op fir de Public.D' Route 1 vum Mëllerdall Trail ass komplett op, mat deelweis méi schwéier accesibele Plazen, d'Route 2 ass tëscht der Heringer Millen a Scheedgen ass nees accesibel an d'Route 3 vum Mëllerdall aus via der Fiels op Beefort ass och nees op.Eng Iwwersiicht iwwert déi lokal Weeër fannt der hei: