Wéinst Aarbechten op der A1, wäert bis e Samschdeg de Mëtteg de Verkéier am Tunnel Houwald duerch just een Tube goen.

Am Tunnel selwer wäert engem dann de Géigentraffic entgéint kommen, dat well wéi gesot béid Richtungen duerch een eenzegen Tube ginn, dat well op der anerer Säit geschafft gëtt.Hei riskéiert et dann och méi oder manner am Laf vum Dag ze stauen.Méi Detailler iwwert d'Situatioun ginn et um