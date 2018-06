© CIS Wiltz

E Samschdeg de Mueren koum et op der N25 tëscht Wolz a Kautebaach zu engem uergen Accident. Ee Motocyclist gouf dobäi schwéier verwonnt an huet missten mam Rettungshelikopter an d'Spidol bruecht ginn.D'Rettungsdéngschter vu Wolz waren am Asaz.