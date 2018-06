D'Zil wier et, méi Parkraum ze schaafen, esou den Escher Buergermeeschter Georges Mischo.

E Freideg war zu Esch Gemengerots-Sitzung. Eng vun den Decisiounen déi do getraff goufen, betrëfft e Changement am lokale Verkéiers-Reglement.



D'Zuel vun de sougenannte Beruffs-Vignettë soll nämlech drastesch reduzéiert ginn.Viséiert sinn déi sougenannte P120 a P120-Plus-Vignetten, woumadder divers Beruffs-Sparten hien Auto zwou Stonnen, oder méi laang hunn däerfen um Gebitt vun der Stad Esch parken.



Ëmmerhin 970 där Vignetten si momentan am Ëmlaf.D'Zil wier kloer, nämlech méi Parkraum ze schaffen, sot eis de Moien den Escher Buergermeeschter Georges Mischo.





Den Escher Buergermeeschter Goerges Mischo



Et wier dann awer esou, dass keen eng aktuell Vignette ewech geholl kritt. Déi aktuell Kontrakter ginn auslafe gelooss.D'Tariffer fir sou eng Beruffs-Vignette goufen dann och gehéicht, a variéiere jee no Modell tëscht 375 a 750€ d'Joer.