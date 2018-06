Et kéint e Samschdeg eng definitiv Léisung beim Sträit am Fleegesecteur ginn. No iwwer enger Woch Streikaktiounen a verschiddene Haiser, war den Dossier e Freideg Sujet am Regierungsrot. Do gouf d'Propositioun vum Sozialminister Romain Schneider acceptéiert.

D'Patronat kritt deemno Garantië fir de Plus u Personalkäschten. D'Salariéë kréien och Garantien, dass de Kollektivvertrag acceptéiert gëtt. Detailer wollt de Sozialminister awer gëscht nach keng nennen.

Déi kréien, respektiv kruten d'COPAS, also d'Patronat aus dem Fleegesecteur an d'Gewerkschaftssäit e Samschdeg de Moie vum Minister. Et schéngen awer laang Diskussiounen ze sinn.

Um 10:00 hat den OGBL Rendezvous am Staatsministère. Zanter 11 Auer scho sëtzt d’COPAS elo mat der Regierung zesummen. Den OGBL wier bereet, en Accord ze ënnerschreiwen a mam Streik op ze halen, wann hir Fuerderungen all erfëllt wieren.

Um 13:00 ass dann eng Entrevue vun allen 3 Säite matenee virgesinn.