D'Natur an Ëmwelt Asbl organiséiert dëst Evenement zënter iwwer 20 Joer. D'Associatioun sëtzt sech och op politeschem Niveau fir d'Ëmwelt an. Am Virfeld vun de Walen huet d'Natur & Ëmwelt de Parteien e Fuerderungskatalog zoukommegelooss. Zum Beispill hätt ee gären méi Biolandwirtschaft. Aktuell mécht d'Biolandwirtschaft hei am Land grad mol 4 Prozent aus, Zil misst sinn, fir bis 2025 den Undeel op 20 Prozent eropzeschrauwen. Dat géing och mat sech bréngen, datt manner Pestiziden agesat ginn. Iwwerhaapt soll de Gebrauch vu Pestiziden verbuede ginn och fir den privaten Asaz. D'Fest vun der Natur leeft och nach de ganzen Dag. An dat vun 10 Auer moies bis 18 Auer Owes.