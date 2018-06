© RTL-Archiv

En Trakter an e Motorrad waren op där Plaz aneneegerannt.



Fir de Rescht mellt den 112 just Tëschefäll, bei deenen déi bedeelegt Persounen nëmme liicht zu Schued komm sinn.



Dat war tëscht Holztem an dem Schinker, wou e Motocyclist gefall war. Zu Péiteng sinn zwee Autoen an der rue Robert Krieps aneneegerannt. Tëscht Bierden a Buerschent ass e Samschdeg am spéiden Owend och en Auto accidentéiert, an deem eng Persoun liicht verwonnt gouf. D'selwecht tëscht Lampech a Sprénkeng.