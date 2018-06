© RTL-Archiv

D'Beamten hate géint 18 Auer e Verdächtegen an der Avenue de la Gare observéiert, deen an der Drogenzeen bekannt ass, an hunn e méi spéit an der Rue des Acacias zur Ried gestallt. Hie sot de Beamten, hien hätt Heroin konsuméiert, deen e grad virdru kaf hat.Kuerz drop hunn d'Beamten dunn den Dealer fonnt. Am Kader vun enger Perquisitioun beim Mann doheem goufen 120 Gramm Heroin, eng substantiell Geldzomm, e puer Handyen, Pefferspray an Drogenutensilie saiséiert.De Mann gouf op Uerder vum Parquet festgeholl an hat um Sonndeg de Moie Rendezvous beim Untersuchungsriichter.